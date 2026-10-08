S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Altria von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Altria-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Altria-Aktie bei 61.92 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Altria-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 161.499 Altria-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 69.38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’204.78 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.05 Prozent vermehrt.

Altria erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 114.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch