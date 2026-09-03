Altria Aktie 1331740 / US02209S1033
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Altria-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 03.09.2021 wurden Altria-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Altria-Papier bei 50.97 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.962 Altria-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 69.56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136.47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36.47 Prozent vermehrt.
Altria war somit zuletzt am Markt 116.34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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