S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Altria-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 47.35 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 211.193 Altria-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Altria-Aktie auf 68.44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’454.07 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44.54 Prozent vermehrt.

Altria markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 113.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch