Allstate Aktie 72015 / US0200021014
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Wert Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allstate von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Allstate-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden Allstate-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Allstate-Papier bei 120.32 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.831 Allstate-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 12.10.2026 193.32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 232.60 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 93.32 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Allstate einen Börsenwert von 58.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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