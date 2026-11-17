Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Allstate-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Allstate-Papier bei 113.23 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Allstate-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88.316 Allstate-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 270.43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23’883.25 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 138.83 Prozent gesteigert.

Allstate war somit zuletzt am Markt 66.17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch