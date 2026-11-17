|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Allstate-Investition
|
17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allstate-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Allstate-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Allstate-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Allstate-Papier bei 113.23 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Allstate-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88.316 Allstate-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 270.43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23’883.25 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 138.83 Prozent gesteigert.
Allstate war somit zuletzt am Markt 66.17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Allstate Corp.
|
17.11.26
|S&P 500-Wert Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allstate-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.11.26
|S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 am Montagmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
03.11.26
|S&P 500-Wert Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
27.10.26
|S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allstate-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Allstate Corp.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI mit leichten Gewinnen -- DAX beendet Korrekturphase vorerst -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Gewinne zu sehen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.