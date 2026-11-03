S&P 500-Wert Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor einem Jahr eingefahren

Das Allstate-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 191.25 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Allstate-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.523 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 138.03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 263.99 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38.03 Prozent gesteigert.

Am Markt war Allstate jüngst 65.68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch