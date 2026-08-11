S&P 500-Wert Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Allstate-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 206.50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.484 Allstate-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (269.67 USD), wäre das Investment nun 130.59 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30.59 Prozent angezogen.

Allstate war somit zuletzt am Markt 67.55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch