Allstate Aktie 72015 / US0200021014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Allstate-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Allstate-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 206.50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.484 Allstate-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (269.67 USD), wäre das Investment nun 130.59 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30.59 Prozent angezogen.
Allstate war somit zuletzt am Markt 67.55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Allstate Corp.
|
16:02
|S&P 500-Wert Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
04.08.26
|S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allstate-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: Allstate legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|S&P 500-Wert Allstate-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allstate von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.07.26
|S&P 500-Wert Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allstate-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Allstate gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
17.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
14.07.26
|S&P 500-Wert Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allstate-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Allstate Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.