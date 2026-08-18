Allstate Aktie 72015 / US0200021014
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Allstate-Aktien verdienen können.
Vor 3 Jahren wurde das Allstate-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 106.19 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Allstate-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.417 Allstate-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 258.10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’430.55 USD wert. Damit wäre die Investition 143.05 Prozent mehr wert.
Allstate markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 66.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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