Allstate Aktie 72015 / US0200021014
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Allstate-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Allstate-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 68.66 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Allstate-Aktie investierten, hätten nun 1.456 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.08.2026 375.47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 257.80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 275.47 Prozent.
Jüngst verzeichnete Allstate eine Marktkapitalisierung von 65.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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