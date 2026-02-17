Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'724 0.5%  SPI 18'917 0.5%  Dow 49'300 -0.4%  DAX 24'852 0.2%  Euro 0.9130 0.1%  EStoxx50 5'983 0.1%  Gold 4'864 -2.6%  Bitcoin 51'572 -2.8%  Dollar 0.7725 0.4%  Öl 67.5 -1.6% 
Allstate Aktie 72015 / US0200021014

Profitables Allstate-Investment? 17.02.2026 16:02:25

S&P 500-Wert Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allstate-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Allstate-Investment verdienen können.

Allstate
162.00 CHF 1.65%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurde das Allstate-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 65.02 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 153.799 Allstate-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Allstate-Aktien wären am 13.02.2026 31’914.80 USD wert, da der Schlussstand 207.51 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 219.15 Prozent angezogen.

Am Markt war Allstate jüngst 54.18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

