S&P 500-Wert Alliant Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alliant Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Alliant Energy-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 56.75 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 17.621 Alliant Energy-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Alliant Energy-Papiers auf 68.27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’203.00 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 20.30 Prozent.

Alliant Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch