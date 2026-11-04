S&P 500-Wert Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliant Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Die Alliant Energy-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 66.59 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.502 Alliant Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 72.12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108.30 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8.30 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Alliant Energy eine Marktkapitalisierung von 18.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch