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Alliant Energy Aktie 804371 / US0188021085

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Langfristige Performance 12.08.2026 16:02:41

S&P 500-Wert Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliant Energy von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alliant Energy-Aktie Investoren gebracht.

Alliant Energy
56.74 CHF 3.31%
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Am 12.08.2025 wurde die Alliant Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Alliant Energy-Aktie bei 64.80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Alliant Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.543 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 105.83 USD, da sich der Wert eines Alliant Energy-Papiers am 11.08.2026 auf 68.58 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 5.83 Prozent.

Alliant Energy wurde am Markt mit 17.71 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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