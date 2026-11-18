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|Profitabler Alliant Energy-Einstieg?
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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliant Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Alliant Energy-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Alliant Energy-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 55.25 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Alliant Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 180.995 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’906.79 USD, da sich der Wert eines Alliant Energy-Papiers am 17.11.2026 auf 71.31 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 29.07 Prozent vermehrt.
Der Alliant Energy-Wert an der Börse wurde auf 18.91 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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