S&P 500-Wert Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliant Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 11.11.2023 wurde das Alliant Energy-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 48.57 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 20.589 Alliant Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 73.24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’507.93 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 50.79 Prozent erhöht.

Der Alliant Energy-Wert an der Börse wurde auf 18.94 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch