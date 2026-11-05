S&P 500-Wert Allegion-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allegion von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das Allegion-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 165.81 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Allegion-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.603 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 116.21 USD, da sich der Wert eines Allegion-Anteils am 04.11.2026 auf 192.69 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16.21 Prozent angezogen.

Am Markt war Allegion jüngst 15.97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch