Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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03.09.2026 10:02:30
S&P 500-Wert Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allegion von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Allegion-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 03.09.2016 wurde die Allegion-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Allegion-Aktie 72.39 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Allegion-Aktie investiert hat, hat nun 1.381 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Allegion-Aktie auf 155.07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 214.21 USD wert. Damit wäre die Investition um 114.21 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Allegion bezifferte sich zuletzt auf 12.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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