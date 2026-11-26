|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance im Blick
|
26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in Alexandria Real Estate Equities-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Alexandria Real Estate Equities-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 204.45 USD. Bei einem Alexandria Real Estate Equities-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48.912 Alexandria Real Estate Equities-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (43.09 USD), wäre das Investment nun 2’107.61 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 78.92 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Alexandria Real Estate Equities belief sich jüngst auf 7.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alexandria Real Estate Equities Inc.
Analysen zu Alexandria Real Estate Equities Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.