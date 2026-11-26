Heute vor 5 Jahren wurden Alexandria Real Estate Equities-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 204.45 USD. Bei einem Alexandria Real Estate Equities-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48.912 Alexandria Real Estate Equities-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (43.09 USD), wäre das Investment nun 2’107.61 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 78.92 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Alexandria Real Estate Equities belief sich jüngst auf 7.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch