Alexandria Real Estate Equities Aktie 651794 / US0152711091
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alexandria Real Estate Equities von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Alexandria Real Estate Equities-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Alexandria Real Estate Equities-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 208.42 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 47.980 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’529.51 USD, da sich der Wert einer Alexandria Real Estate Equities-Aktie am 02.09.2026 auf 52.72 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 74.70 Prozent eingebüsst.
Alexandria Real Estate Equities markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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