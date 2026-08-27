S&P 500-Wert Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Alexandria Real Estate Equities-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 115.34 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8.670 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 459.25 USD, da sich der Wert einer Alexandria Real Estate Equities-Aktie am 26.08.2026 auf 52.97 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 54.07 Prozent verkleinert.

Der Alexandria Real Estate Equities-Wert an der Börse wurde auf 9.22 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch