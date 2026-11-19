Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Alexandria Real Estate Equities-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 103.72 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9.641 Alexandria Real Estate Equities-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 408.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42.37 USD belief. Mit einer Performance von -59.15 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Alexandria Real Estate Equities eine Börsenbewertung in Höhe von 7.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch