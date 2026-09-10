S&P 500-Wert Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alexandria Real Estate Equities-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das Alexandria Real Estate Equities-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Alexandria Real Estate Equities-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 106.31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0.941 Alexandria Real Estate Equities-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 50.34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 47.35 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52.65 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Alexandria Real Estate Equities einen Börsenwert von 8.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch