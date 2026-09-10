Alexandria Real Estate Equities Aktie 651794 / US0152711091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende Alexandria Real Estate Equities-Investition?
|
10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alexandria Real Estate Equities-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Alexandria Real Estate Equities-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Alexandria Real Estate Equities-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 106.31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0.941 Alexandria Real Estate Equities-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 50.34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 47.35 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52.65 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Alexandria Real Estate Equities einen Börsenwert von 8.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alexandria Real Estate Equities Inc.
Analysen zu Alexandria Real Estate Equities Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.