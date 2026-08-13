Alexandria Real Estate Equities Aktie 651794 / US0152711091
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alexandria Real Estate Equities-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Alexandria Real Estate Equities-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alexandria Real Estate Equities-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 112.45 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88.928 Alexandria Real Estate Equities-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’273.90 USD, da sich der Wert eines Alexandria Real Estate Equities-Anteils am 12.08.2026 auf 48.06 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 57.26 Prozent.
Jüngst verzeichnete Alexandria Real Estate Equities eine Marktkapitalisierung von 8.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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