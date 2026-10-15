S&P 500-Wert Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alexandria Real Estate Equities von vor einem Jahr gekostet

Das Alexandria Real Estate Equities-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 76.21 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Alexandria Real Estate Equities-Papier investiert hätte, hätte er nun 131.216 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’445.48 USD, da sich der Wert eines Alexandria Real Estate Equities-Papiers am 14.10.2026 auf 41.50 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45.55 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Alexandria Real Estate Equities belief sich jüngst auf 7.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch