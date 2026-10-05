Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Albemarle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Albemarle-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Albemarle-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Albemarle-Aktie betrug an diesem Tag 222.39 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Albemarle-Aktie investierten, hätten nun 4.497 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Albemarle-Papiers auf 104.59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 470.30 USD wert. Mit einer Performance von -52.97 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Albemarle war somit zuletzt am Markt 12.35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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