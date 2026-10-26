S&P 500-Wert Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Albemarle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 26.10.2023 wurden Albemarle-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Albemarle-Papier bei 135.21 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 7.396 Albemarle-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 93.67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 692.77 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 30.72 Prozent eingebüsst.

Albemarle war somit zuletzt am Markt 11.03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch