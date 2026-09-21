Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’951 1.2%  SPI 19’755 1.2%  Dow 51’903 0.4%  DAX 25’529 0.9%  Euro 0.9428 -0.1%  EStoxx50 6’298 1.0%  Gold 4’339 -1.0%  Bitcoin 70’195 5.1%  Dollar 0.8221 0.0%  Öl 100.2 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998On113454047Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Vor Infomaniak-Börsengang: CEO schliesst Kapitalerhöhung nach Börsengang nicht aus
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Sunrise-Aktie legt zu: Telekomkonzern plant Abbau von bis zu 450 Stellen
Deutsche Bank-Aktie fester: Europas Währungshüter digitalisieren Wertpapierhandel
Suche...
ETF Sparplan

Albemarle Aktie 199805 / US0126531013

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Albemarle-Investment im Blick 21.09.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Albemarle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Albemarle von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Albemarle-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Albemarle
92.49 CHF 1.66%
Kaufen Verkaufen

Am 21.09.2025 wurde das Albemarle-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Albemarle-Anteile letztlich bei 81.84 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 122.190 Albemarle-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Albemarle-Papiers auf 110.91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’552.05 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 35.52 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Albemarle betrug jüngst 13.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Albemarle Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten