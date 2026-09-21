Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Albemarle-Investment im Blick
|
21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Albemarle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Albemarle von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Albemarle-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 21.09.2025 wurde das Albemarle-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Albemarle-Anteile letztlich bei 81.84 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 122.190 Albemarle-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Albemarle-Papiers auf 110.91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’552.05 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 35.52 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Albemarle betrug jüngst 13.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Albemarle Corp.
|
16:02
|S&P 500-Wert Albemarle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Albemarle von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|S&P 500-Wert Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Albemarle von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
07.09.26
|S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Albemarle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Handel in New York: S&P 500 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)