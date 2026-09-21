S&P 500-Wert Albemarle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Albemarle von vor einem Jahr abgeworfen

Am 21.09.2025 wurde das Albemarle-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Albemarle-Anteile letztlich bei 81.84 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 122.190 Albemarle-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Albemarle-Papiers auf 110.91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’552.05 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 35.52 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Albemarle betrug jüngst 13.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch