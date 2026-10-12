S&P 500-Wert Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Albemarle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Albemarle-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 81.15 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Albemarle-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 123.229 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Albemarle-Papiers auf 101.27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’479.36 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24.79 Prozent gesteigert.

Albemarle erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch