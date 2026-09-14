Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Albemarle von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Albemarle-Aktien verdienen können.
Am 14.09.2016 wurden Albemarle-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Albemarle-Anteile bei 75.72 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die Albemarle-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13.207 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’552.03 USD, da sich der Wert eines Albemarle-Papiers am 11.09.2026 auf 117.52 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 55.20 Prozent gleich.
Albemarle war somit zuletzt am Markt 13.83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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