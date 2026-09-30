S&P 500-Wert Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alaska Air Group von vor 5 Jahren bedeutet

Am 30.09.2021 wurde das Alaska Air Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Alaska Air Group-Anteile bei 58.60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 170.648 Alaska Air Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 6’813.99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39.93 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31.86 Prozent verringert.

Insgesamt war Alaska Air Group zuletzt 4.43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch