S&P 500-Wert Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alaska Air Group von vor 10 Jahren bedeutet

Alaska Air Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Alaska Air Group-Papier an diesem Tag bei 70.26 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Alaska Air Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14.233 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Alaska Air Group-Papiere wären am 03.11.2026 523.48 USD wert, da der Schlussstand 36.78 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 47.65 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Alaska Air Group belief sich jüngst auf 4.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch