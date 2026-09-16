Alaska Air Group Aktie 904079 / US0116591092
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alaska Air Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Alaska Air Group-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde die Alaska Air Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 57.60 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Alaska Air Group-Aktie investierten, hätten nun 1.736 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 69.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39.91 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 69.29 USD, was einer negativen Performance von 30.71 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Alaska Air Group eine Börsenbewertung in Höhe von 4.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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