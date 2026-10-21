Alaska Air Group Aktie 904079 / US0116591092
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Alaska Air Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alaska Air Group von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Alaska Air Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Alaska Air Group-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Alaska Air Group-Anteile letztlich bei 32.02 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alaska Air Group-Aktie investiert, befänden sich nun 312.305 Alaska Air Group-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 20.10.2026 10’730.79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34.36 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 7.31 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Alaska Air Group bezifferte sich zuletzt auf 3.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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