S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbnb von vor 3 Jahren verdient

Am 14.08.2023 wurden Airbnb-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 133.24 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Airbnb-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 75.053 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 185.13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’894.48 USD wert. Damit wäre die Investition 38.94 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Airbnb zuletzt 106.50 Mrd. USD wert. Das Airbnb-Papier wurde am 10.12.2020 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Airbnb-Papiers bei 146.00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch