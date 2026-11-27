Das Airbnb-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 116.74 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Airbnb-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 85.660 Airbnb-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’746.45 USD, da sich der Wert eines Airbnb-Papiers am 25.11.2026 auf 172.15 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 47.46 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Airbnb eine Börsenbewertung in Höhe von 100.01 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Airbnb-Papiere an der Börse NAS war der 10.12.2020. Der erste festgestellte Kurs des Airbnb-Papiers lag damals bei 146.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch