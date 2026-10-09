S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbnb von vor 3 Jahren eingebracht

Am 09.10.2023 wurden Airbnb-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Airbnb-Aktie betrug an diesem Tag 127.77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7.827 Airbnb-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’277.53 USD, da sich der Wert eines Airbnb-Papiers am 08.10.2026 auf 163.23 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 27.75 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Airbnb bezifferte sich zuletzt auf 94.45 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Airbnb-Anteils fand am 10.12.2020 an der Börse NAS statt. Das Airbnb-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 146.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch