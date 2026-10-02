S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Airbnb-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 121.49 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.823 Airbnb-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132.08 USD, da sich der Wert einer Airbnb-Aktie am 01.10.2026 auf 160.47 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 32.08 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Airbnb belief sich zuletzt auf 94.88 Mrd. USD. Das Airbnb-Papier wurde am 10.12.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Airbnb-Papiers lag beim Börsengang bei 146.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch