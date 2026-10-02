Airbnb Aktie 58382412 / US0090661010
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Airbnb-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Airbnb-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 121.49 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.823 Airbnb-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132.08 USD, da sich der Wert einer Airbnb-Aktie am 01.10.2026 auf 160.47 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 32.08 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Airbnb belief sich zuletzt auf 94.88 Mrd. USD. Das Airbnb-Papier wurde am 10.12.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Airbnb-Papiers lag beim Börsengang bei 146.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Airbnb am 02.10.2026
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