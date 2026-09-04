Airbnb Aktie 58382412 / US0090661010
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Airbnb-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde die Airbnb-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 125.37 USD. Bei einem Airbnb-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 79.764 Airbnb-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 185.25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’776.26 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 47.76 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Airbnb betrug jüngst 107.86 Mrd. USD. Die Airbnb-Aktie ging am 10.12.2020 an die Börse NAS. Der erste festgestellte Kurs des Airbnb-Papiers lag damals bei 146.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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