Airbnb Aktie 58382412 / US0090661010
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Airbnb-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde die Airbnb-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 120.03 USD. Bei einem Airbnb-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.331 Airbnb-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 151.64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’263.35 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 26.34 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Airbnb betrug jüngst 90.83 Mrd. USD. Die Airbnb-Aktie ging am 10.12.2020 an die Börse NAS. Der erste festgestellte Kurs des Airbnb-Papiers lag damals bei 146.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbnb
|
07.08.26
|S&P 500 aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Pluszeichen in New York: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)