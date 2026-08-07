S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde die Airbnb-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 120.03 USD. Bei einem Airbnb-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.331 Airbnb-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 151.64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’263.35 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 26.34 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Airbnb betrug jüngst 90.83 Mrd. USD. Die Airbnb-Aktie ging am 10.12.2020 an die Börse NAS. Der erste festgestellte Kurs des Airbnb-Papiers lag damals bei 146.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch