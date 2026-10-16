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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Airbnb eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Airbnb-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Airbnb-Papier letztlich bei 169.18 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Airbnb-Aktie investierten, hätten nun 59.109 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 174.28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’301.45 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 3.01 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Airbnb belief sich jüngst auf 98.73 Mrd. USD. Am 10.12.2020 wagte die Airbnb-Aktie an der Börse NAS den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Airbnb-Papiers lag beim Börsengang bei 146.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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