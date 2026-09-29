Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Air Products and Chemicals von vor 3 Jahren angefallen
Bei einem frühen Investment in Air Products and Chemicals-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Am 29.09.2023 wurden Air Products and Chemicals-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Air Products and Chemicals-Anteile betrug an diesem Tag 283.40 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Air Products and Chemicals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.529 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Air Products and Chemicals-Aktien wären am 28.09.2026 983.59 USD wert, da der Schlussstand 278.75 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1.64 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Air Products and Chemicals belief sich zuletzt auf 62.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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