Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’927 -0.1%  SPI 19’742 -0.1%  Dow 51’324 -0.3%  DAX 25’499 0.5%  Euro 0.9461 0.0%  EStoxx50 6’348 0.7%  Gold 4’168 1.3%  Bitcoin 69’891 0.6%  Dollar 0.8341 0.2%  Öl 104.0 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie
Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate
Novartis-Aktie in Rot: Biomedical nutzt künftig Forschungsdaten von US-CAS
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
BEKB-Aktie tiefer: Moody's hebt mehrere Kreditratings an
Suche...

Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Air Products and Chemicals-Investmentbeispiel 29.09.2026 16:02:21

S&P 500-Wert Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Air Products and Chemicals von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Air Products and Chemicals-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Air Products and Chemicals
233.86 CHF 1.06%
Kaufen Verkaufen

Am 29.09.2023 wurden Air Products and Chemicals-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Air Products and Chemicals-Anteile betrug an diesem Tag 283.40 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Air Products and Chemicals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.529 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Air Products and Chemicals-Aktien wären am 28.09.2026 983.59 USD wert, da der Schlussstand 278.75 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1.64 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Air Products and Chemicals belief sich zuletzt auf 62.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Air Products and Chemicals Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten