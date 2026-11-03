S&P 500-Wert Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Products and Chemicals von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Air Products and Chemicals-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Air Products and Chemicals-Aktie an diesem Tag 302.13 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.331 Air Products and Chemicals-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Air Products and Chemicals-Papiers auf 316.03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104.60 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4.60 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Air Products and Chemicals einen Börsenwert von 70.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch