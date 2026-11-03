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|Profitabler Air Products and Chemicals-Einstieg?
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Products and Chemicals von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Air Products and Chemicals-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurde das Air Products and Chemicals-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Air Products and Chemicals-Aktie an diesem Tag 302.13 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.331 Air Products and Chemicals-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Air Products and Chemicals-Papiers auf 316.03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104.60 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4.60 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Air Products and Chemicals einen Börsenwert von 70.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Air Products and Chemicals Inc.
Analysen zu Air Products and Chemicals Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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