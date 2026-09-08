S&P 500-Wert Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Products and Chemicals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Air Products and Chemicals-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Air Products and Chemicals-Anteile bei 267.73 USD. Bei einem Air Products and Chemicals-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.735 Air Products and Chemicals-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Air Products and Chemicals-Papiers auf 301.27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’125.28 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’125.28 USD, was einer positiven Performance von 12.53 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Air Products and Chemicals betrug jüngst 67.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch