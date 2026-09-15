S&P 500-Wert Agilent Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Agilent Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Agilent Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Agilent Technologies-Papier an diesem Tag 173.79 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 57.541 Agilent Technologies-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 146.80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’446.98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15.53 Prozent verringert.

Agilent Technologies wurde am Markt mit 41.51 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch