Agilent Technologies Aktie 901692 / US00846U1016
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Agilent Technologies-Performance im Blick
|
18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Agilent Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Agilent Technologies von vor 5 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Agilent Technologies-Aktie Anlegern gebracht.
Agilent Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 163.02 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Agilent Technologies-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.134 Agilent Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Agilent Technologies-Aktie auf 148.45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 910.62 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 910.62 USD, was einer negativen Performance von 8.94 Prozent entspricht.
Insgesamt war Agilent Technologies zuletzt 41.99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Agilent Technologies Inc.
Analysen zu Agilent Technologies Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich knapp in Grün -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt beendete den Handel am Dienstag knapp oberhalb der Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentierte sich schwächer. An den Märkten in Asien ging es am zweiten Handelstag der Woche in unterschiedliche Richtungen.