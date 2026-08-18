S&P 500-Wert Agilent Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Agilent Technologies von vor 5 Jahren gekostet

Agilent Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 163.02 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Agilent Technologies-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.134 Agilent Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Agilent Technologies-Aktie auf 148.45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 910.62 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 910.62 USD, was einer negativen Performance von 8.94 Prozent entspricht.

Insgesamt war Agilent Technologies zuletzt 41.99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch