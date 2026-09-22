S&P 500-Wert Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilent Technologies von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Agilent Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 46.67 USD. Bei einem Agilent Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.143 Agilent Technologies-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 161.94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 346.99 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 246.99 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Agilent Technologies zuletzt 44.09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch