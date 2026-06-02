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Agilent Technologies Aktie 901692 / US00846U1016

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Agilent Technologies-Performance 02.06.2026 16:02:26

S&P 500-Wert Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilent Technologies von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Agilent Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Agilent Technologies
106.16 CHF 0.44%
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Agilent Technologies-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 45.90 USD. Bei einem Agilent Technologies-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 217.865 Agilent Technologies-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 01.06.2026 29’625.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 135.98 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 196.25 Prozent gesteigert.

Agilent Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 38.26 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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