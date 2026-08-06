S&P 500-Wert Aflac-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aflac von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Aflac-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aflac-Aktie betrug an diesem Tag 102.31 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.977 Aflac-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 122.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 125.56 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 22.73 Prozent.

Der Aflac-Wert an der Börse wurde auf 63.68 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch