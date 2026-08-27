Aflac Aktie 903835 / US0010551028
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Aflac-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aflac von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Aflac-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Aflac-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 36.38 USD wert. Bei einem Aflac-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.749 Aflac-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 322.89 USD, da sich der Wert eines Aflac-Papiers am 26.08.2026 auf 117.45 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +222.89 Prozent.
Der Börsenwert von Aflac belief sich jüngst auf 58.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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