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Aflac Aktie 903835 / US0010551028

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Lukrativer Aflac-Einstieg? 17.09.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aflac von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Aflac-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Aflac
95.94 CHF -0.52%
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Aflac-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 53.99 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.852 Aflac-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 116.81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 216.35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 116.35 Prozent vermehrt.

Der Aflac-Wert an der Börse wurde auf 58.96 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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